SGP Altena gaat verkiezingsstrijd in met Theo Meijboom als lijsttrekker

Video Grote brand in tarweveld bij Nieuwen­dijk

21 juli NIEUWENDIJK - In een tarweveld aan de Killeweg in Nieuwendijk is zaterdagmiddag omstreeks 14.00 uur brand uitgebroken. De brandweer is met drie blusvoertuigen en een watertransportwagen uitgerukt om de brand te bestrijden. Dat meldt de Veiligheidsregio.