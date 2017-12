Snelweg A27 afgesloten richting Breda na ongeluk met vrachtwagen

'Hele gebied profiteert van de windturbines'

8:03 HANK/DUSSEN - Wie gaat windmolens aan de Bergsche Maas tussen Hank en Dussen exploiteren? Decab, de lokale energiecorporatie in Altena, is al voorzichtig positief. ,,Je moet dit niet bij voorbaat afschieten. Van de opbrengst kun je straks een dorpshuis bouwen of een school open houden.’’