Streep door trainingen en trip voor voetballertjes Sleeuwijk

Verjaardag 102-jarige uit Dussen eindigt in ziekenhuis: 'Maar het is niet ernstig'

24 juni DUSSEN – De 102e verjaardag van Adrianus van Dongen begon zaterdagmorgen 23 juni met een gezellige verjaardagsvisite van burgemeester Yves de Boer. Toch eindigde zijn verjaardag in mineur nadat hij na het diner met zijn kinderen in de Koppelpaarden onwel werd en opgenomen is in het ziekenhuis.