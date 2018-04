Turen, turen en nog eens turen, maar de visarend laat zich niet zien

,,Een visarend heeft een donkerbruine rug en is wit aan de onderkant. De spanwijdte van het dier is anderhalve meter. Het bijzondere aan deze vogel vind ik dat door de natuurontwikkeling in de Noordwaard de visarend hier is gaan broeden. Deze vogel is het succesicoon van de Biesbosch; hij staat symbool voor de nieuwe natuur. Sowieso is het een mooie vogel.''



Er is enige consternatie wanneer een grote vogel in de boom naast het visarendnest gaat zitten. Een kiekendief, concluderen enkele spotters die meedoen aan de excursie.



Een passant met een verrekijker komt toegesneld en vraagt of 'de visarend er nu eindelijk is'. Maar die laat zich ook eerste paasdag en gisteren niet zien, blijkt later. Voor Peter Hordijk (62) uit Vught maakt het niet zo heel veel uit. Natuurlijk zou hij graag een visarend zien, maar hij is een vogelliefhebber in hart en nieren.



,,Ik vind het prachtig om naar vogels te kijken, omdat ze vaak zo mooi zijn om te zien. Je ziet hier veel verschillende soorten. Een visarend heb ik nog nooit gezien. Gelukkig zit er genoeg interessants. Ik heb een ware passie voor vogels. Ik ga er niet elke week op uit, maar wel een paar keer per jaar.''