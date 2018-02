Vakantievluchten Lelystad Airport over hoofden inwoners Werkendam

Over een paar jaar – in principe in 2020 – gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten. Dat vliegveld neemt samen met Eindhoven Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol over.



Gorinchem, Sleeuwijk en Werkendam komen door deze plannen in de route van vertrekkende toestellen te liggen. Dussen en Veen liggen in de lijn van vliegtuigen die op Lelystad Airport gaan landen.



De toestellen zitten volgens de kaartgegevens in de regio op een hoogte van ongeveer 3.000 meter. Per dag vertrekken en landen op Lelystad gemiddeld zo’n dertig toestellen. Niet al die vliegtuigen zullen over de regio komen, want Lelystad kent meerdere aanvliegroutes. Wel is het de bedoeling dat het vliegveld op termijn meer vakantievluchten verwerkt.