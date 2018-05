Vandaal die invalidenbusje vernielde in het nauw: dader meldt zich bij ouders

Eigenlijk had de bus daarom vandaag al voor reparatie weg gemoeten, maar vanwege de nieuwe beschadiging in het pinksterweekeinde is die afspraak verzet. En zullen de herstelwerkzaamheden in de garage straks nog meer dagen in beslag nemen.



,,Waarschijnlijk zijn we de bus straks drie of vier dagen kwijt. Als er dan iets met Ramon gebeurt, dan hebben we toch een probleem’’, vertelt zijn moeder. ,,Door zijn ziekte gaan zijn organen snel achteruit. Hierdoor kunnen die heel makkelijk door zijn middenrif schieten.’’



Omdat de tiener een lage pijngrens heeft, voelt hij minder snel symptomen zoals buikpijn waar gezonde mensen bij complicaties last van krijgen. Zodra bij Ramon de verschijnselen wel (laat) duidelijk zijn, is daarom spoed geboden.