Vernielingen aan pontje over de Bakkerskil in de Biesbosch

Ex-vriend van gedode Laura uit Werkendam mag zeker nog een week geen contact met de buitenwe­reld hebben

8 augustus WERKENDAM - Zamir A. (31), de man die verdacht wordt van het doden van Laura Korsman uit Werkendam, moet langer in volledige afzondering in zijn cel blijven. De 24-jarige studente die al jaren in Utrecht woont, werd op 11 juli dood gevonden in haar studentenwoning. Behalve met zijn advocaat mag A. geen enkel contact met de buitenwereld hebben.