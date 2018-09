Vloggende vuurvechters: Rick en Richard hebben landelijk de primeur

Een beetje social media is hen nog niet vreemd. Via Instagram laten beide mannen zien wat de mannen op een dag uitvoeren. De mannen kennen elkaar al jaren. Sinds 2012 werken de kameraden samen, toen Van den Belt zich aansloot bij de Jeugdbrandweer. Nu werkt hij parrtime als brandweerman: Broeders is beroeps.

En nu komt de filmcamera er aan te pas. Om iets verder te gaan dan enkel de ‘mooie plaatjes’ op Instagram: ,,We willen laten zien wat we doen . De brandweer mag wel iets meer trots uitdragen”, vertelt Van den Belt. Het mooiste aan het vak? ,,Dat je naar de mensen toe gaat, vaak een oplossing kunt bieden”, aldus Broeders. Voor Van den Belt: ,,De afwisseling, iemand kunnen helpen."

Trots genoeg, dus. Alleen: ,,We moeten het ook wat meer laten zien.” Broeders vult aan: ,,Het leek ons tof daarom iets meer te doen.”

Hieronder een teaser van de eerste vlog van de brandweermannen.

Kleine én grote zaken

Na een gesprek met de afdeling communicatie van de brandweer was het plan al snel gemaakt. Vloggen zou het worden. Meer mogelijkheden, aldus Broeders: ,,We willen de kijkers een hele dienst mee laten maken. Laten zien wat we in de regio hebben, te beginnen bijvoorbeeld bij de kazernes.” Van kleine dingen, tot: ,,Hoe je brandveilig kan leven”, aldus Van den Belt. ,,Daarbij doen we aan werving.”

Met de video’s worden mensen ‘meegenomen in de wereld van de brandweer’. Op transparante wijze, benadrukken de mannen.

,,We zijn natuurlijk gericht op het doen van ons werk, maar nu gaan we er ook over vertellen op camera”, vertelt Broeders. Al is dat natuurlijk wel een beetje wennen, zo met bewegende beelden.

Natuurlijk

Er wordt hier en daar gemonteerd, maar er kan ook zeker gelachen worden. Er gaat wel eens iets fout tijdens het filmen, maar: ,,Dat laten we zeker ook zien. We halen niet alle fouten eruit”, aldus Van den Belt. Of, zoals zijn kompaan het zegt: ,,Het moet wel natuurlijk blijven.” Geen Steven Spielberg-waardige filmsets, maar: ,,Eigen camera’s.”