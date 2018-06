Volledig naakte stripper in Hanks dorpshuis: 'Dit kan echt niet door de beugel'

"Ineens stond daar een man met de broek omlaag, dit kan echt niet door de beugel", zegt beheerder Martinus de Bruijn van dorpshuis 't Uivernest. Burgemeester Yves de Boer van de gemeente Werkendam: "Onsmakelijk, vind ik het. Dit is niet betamelijk. Als je mijn privé mening vraagt."

Diva Bingo

De uitspatting vindt plaats op een avond in mei. Het dorpshuis zit vol met vrouwen voor de Diva Bingo, een fenomeen dat op meerdere plaatsen in Nederland is uitgerold. Een beetje stout. Op het affiche is de stripper aangekondigd. In eerste instantie doet de stripper een dansje met een verhullende Nederlandse vlag, maar opgezweept door de muziek slaat zijn temperament op hol. De vlag gaat opzij en iedereen ziet hem van onder tot boven. Naakt. Hij rent. Hij danst. Zo is op een filmpje te zien.

Excuses

Een deel van de zaal komt niet bij. De vrouwen gieren van het lachen. Tegelijkertijd halen flink wat aanwezigen gechoqueerd hun neus op. Ook de organisatoren van de Diva Bingo - zij willen anoniem blijven - schrikken. "Het was een gezellige avond." Vaker huren zij een stripper in, maar nog nooit hadden ze dit meegemaakt. "Dit was helemaal niet de bedoeling. We hebben meteen onze excuses aangeboden aan het publiek." Die lezing wordt bevestigd door beheerder De Bruijn. "Ik neem compleet de verantwoordelijkheid. Het was een plezierige avond, iedereen was heel enthousiast. Maar dit was bij mij vooraf niet bekend. De avond was niet door 't Uivernest zelf georganiseerd."

'Heel vervelend'

Volgens De Bruijn is de stripper snel aangesproken op zijn gedrag. "Op een gegeven moment is de man van het podium gehaald. Ineens was hij verdwenen en weg." Of de dorpshuis-beheerder zich nog een keer durft te wagen aan een Diva Bingo? "Ik durf het gerust aan, maar dan moet ik vooraf heel duidelijk weten wat me te wachten staat. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet kan. En dit kan gewoon niet. Er vinden hier honderden evenementen plaats... Dit is heel vervelend."