Volop speculaties na aanslag op bakkerij in Werkendam

Inmiddels getuigt een grote plaat hardboard nog waar het explosief zondagavond op de winkelruit werd bevestigd. De ruit is volgens Van den Steenhoven aan duizenden stukjes gegaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er camerabeelden zijn. ,,Op grond van die beelden wordt uitgegaan van één dader. Er is duidelijk sprake van opzet. We hebben het dus hier over een poging tot brandstichting en het in gevaar brengen van goederen en personen. Dat is een serieus misdrijf.’’



Marco Vroegh van de cafetaria zegt zelf, zich volledig te distantiëren van het plaatsen van de vuurwerpbom op de winkelruit van de bakkerij. ,,Ik ken Marius al heel lang, onze onderlinge relatie is goed en dat wil ik graag zo houden. Ik ben bij hem langs gegaan. Hij heeft me gevraagd om naar buiten te brengen dat zijn naam niet voorkomt in het proces-verbaal. Maar daar komen helemaal geen namen voor van tipgevers. Dat gebeurt anoniem. Ik heb ook contact gehad met de politie. Die hebben gevraagd om ons terughoudend op te stellen om onrust in het dorp te voorkomen."