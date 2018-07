Voorwaardelijke celstraf Werkendamse na afsluiten lening met vervalste handtekening

Naar eigen zeggen kan de veroordeelde vrouw zich weinig herinneren van haar eigen gedachtengangen, toen ze tussen eind 2015 en begin 2016 meerdere leningen afsloot. Dat bleek gisteren in de Dordtse rechtbank.

De eerste lening, van 25.000 euro, sloot ze overigens samen met haar toenmalige man af. De tweede (weer 25.000 euro) ondertekende de man zelf. Voor de derde en vierde (10.000 en 15.000 euro) heeft de vrouw in één geval de handtekening van haar man vervalst. Dat gaf ze gisteren in de rechtszaal ook toe. In zeker één geval zou ze haar man bovendien gevraagd hebben te tekenen, terwijl hij niet wist dat het een lening betrof. ‘Zij regelde de financiën, ik vertrouwde het’, zou hij bij de politie verklaard hebben.

Het geleende geld werd niet, zoals volgens haar ex zou zijn afgesproken, in een vakantie of een auto gestoken, maar werd door de manisch-depressieve vrouw vergokt.

Ziek

De ex-echtgenoot deed aangifte en eist nu ruim 177.000 euro van haar: het geld voor de leningen én een immateriële schadevergoeding. Het koppel woonde in Werkendam en is nu gescheiden. De vrouw is inmiddels uit Werkendam vertrokken.

,,Hij wist dat ik gokte’’, sprak ze gisteren in de rechtbank. ,,Achteraf heb ik het gevoel dat ik dat niet ben geweest. Ik was manisch en deed in die periode veel gekke dingen. Ik sliep amper en begon aan allerlei klussen zonder ze af te maken. Het huis verven, bijvoorbeeld. Helemaal niet handig, maar ik was ziek.’’ Dankzij ingrijpen van haar moeder krijgt de vrouw nu therapie en medicijnen. Deskundigen hebben vastgesteld dat ze inderdaad ziek is.

Desondanks is ze strafbaar, stelt de rechter. ,,U heeft een bipolaire stoornis en bent manisch-depressief, maar u bent niet ontoerekeningsvatbaar’’, legde ze uit.

Werkstraf

Hoewel de officier van justitie haar liever honderd uur werkstraf ziet uitvoeren, zag de rechter daar gisteren vanaf in haar uitspraak. ,,Toch krijgt u wel een forse voorwaardelijke gevangenisstraf, van twee maanden. Houd er rekening mee dat u twee jaar lang geen enkel strafbaar feit mag begaan. Verder moet u natuurlijk ook geld terugbetalen. In ieder geval 35.000 euro, plus rente. Als u dat niet betaalt, krijgt u 210 dagen vervangende hechtenis’’, luidde het vonnis.