Waterschap Rivierenland jaagt met drone op overtreders sproeiverbod

De boete bedraagt 550 euro voor een particulier. Ondernemers betalen meer. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de aard van de overtreding.



,,Het beregeningsverbod heeft zijn effect. Tijdens het sproeien overdag verdampt 30 tot 35 procent van het water'', zegt Krom. ,,Door deze en andere maatregelen, waaronder het inlaten van rivierwater via het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam, kunnen we het waterpeil in de Vijfheerenlanden en de Betuwe op hoogte houden.''