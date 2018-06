Werk aan een van de oudste dijken van Werkendam in beeld: 'Een bijzondere periode'

Historisch gezien hoort dat boek gewoon in de collectie van de historische vereniging, stelt wethouder De Gelder. ,,Het gaat over de Sleeuwijksedijk, een van de oudste dijken in Werkendam die met de modernste technieken is aangepakt om het dorp te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater.''



Het boek Dijk, Werk & Dam is een uitgave van De Beeldkazerne uit Gorinchem. Fotograaf Marcel Köppen maakte vrijwel alle foto's voor het boek. Auteurs Ton Peters en André Degen schreven de teksten. Köppen en Peters werkten eerder samen, onder meer voor het jubileumboek voor de Stichting Stadsherstel Gorinchem en Het Grote Toren boek, over de restauratie van de Gorcumse toren.