Werkendam nodigt minister uit: we willen niet weer in de rommel zitten voor rivierverruimende maatregelen

De gemeente vreest dat Sleeuwijk en Werkendam weer in beeld komen nu het plan voor een omstreden nevengeul bij het Gelderse Varik en Heesselt definitief van de baan is. Volgens de minister moet het versterken van de dijken in combinatie met afgravingen in de uiterwaarden voldoende ruimte voor het water geven.

Geul

Waar dat zou moeten gebeuren, is volgens de Werkendamse wethouder Machiel de Gelder nog geen uitgemaakte zaak. De vrees bestaat echter dat Sleeuwijk en Werkendam opnieuw in beeld komen als gebied waar er maatregelen moeten komen om de waterstand te laten zakken. De geul bij Sleeuwijk loopt van natuurgebied De Groesplaat tussen Woudrichem en Sleeuwijk onder de Merwedebrug door richting Beatrixhaven.

De gemeente ziet echter niets in dat zogenoemde Deltaprogramma, omdat Werkendam niet weer jarenlang in de rommel wil zitten, zonder dat ze daar iets voor terugkrijgt. De Gelder: ,,We hebben ervaring in De Noordwaard. Dit project heeft ruimtelijk en emotioneel grote impact gehad op onze inwoners, terwijl het voor ons gevoel tot op heden niet genoeg heeft opgeleverd.’’

Toekomst

De wethouder erkent weliswaar dat de Noordwaard een mooi gebied is geworden, maar de maritieme bedrijven had ervan moeten profiteren. ,,Wij zijn de P.C. Hooftstraat van de maritieme sector, zijn een belangrijk knooppunt van rivieren en we hadden daarom ook liever gezien dat er een nieuwe insteekhaven was gekomen en meer kaderuimte. Dat is toen niet gebeurd. Als hier dan in de toekomst dan toch iets moet gebeuren, laten we dan goed naar deze sector kijken.’’

De Gelder ontkent dat hij hiermee de deur toch op een kier zet: van een ‘pertinent nee’, naar een ‘nee, tenzij’. ,,Maar ik geef toe dat dit politieke behendigheid vergt.’’

De Gelder gaat de minister uitnodigen om op werkbezoek te komen. Dan wil hij horen of de regio weer in beeld is of dat de alternatieven afdoende zijn om de waterstand te laten dalen. ,,Zoals bekend wordt de Merwedebrug vervangen. Die heeft nu pijlers, maar het is de bedoeling dat de nieuwe die niet krijgt. Daardoor kan het water uit de rivier ook sneller worden afgevoerd. We hopen in september hierover meer te weten.’’