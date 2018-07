Werkendam vermoedt meer drugsgebruik onder jeugd dan cijfers uitwijzen

Visarend in Biesbosch is niet dood: hij vliegt

11:12 WERKENDAM - Het dood gewaande visarendje in de Biesbosch blijkt springlevend. Vogelaars zagen het dier vrijdagochtend in levende lijve, meldt een blije boswachter Thomas van der Es. 'Soms is het fijn ongelijk te krijgen.'