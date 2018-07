Wilde dieren in de Biesbosch vastgelegd: 'Die ene video is het allemaal waard'

Volledig scherm Een ree op de webcam. © Natuur- en Vogelwacht Biesbosch Twee jonge vosjes die stoeien, een bever die een kanaaltje graaft of reekalfjes die elkaar uitdagen om capriolen uit te halen. Ronald van Jeveren en Rob Haan van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch krijgen wekelijks ongeveer duizend video’s voor hun neus van de cameravallen die ze hebben uitgezet. Ze werken met twaalf camera’s tegelijk, voorzien van bewegings- en warmtesensoren. Alle filmpjes moeten worden bekeken en gedocumenteerd.



En dat is nogal een klus, weet Rob Haan: ,,Het is soms eindeloos video’s bekijken. Ronald doet dat elke week en dan kijkt hij soms naar honderd films achter elkaar met alleen maar voedselzoekende ratten. Totdat er in de allerlaatste video opeens een vos verschijnt die voor de camera een onvoorzichtige bruine rat te grazen neemt. Dit soort mooie beelden zijn de krenten uit de pap.”

Dieren

De heren zien op deze manier allerlei soorten dieren voorbij komen: wezels, de bunzing, bever, ree, haas, egel en het konijn. ,,Maar niet alleen zoogdieren komen voor onze camera’s, ook veel bijzondere vogels zoals appelvinken die nestmateriaal verzamelen of een waterral die een bosmuis vangt, in het water dompelt en opeet. Een groene specht die een mierennest plundert precies op het moment dat de jonge vliegende mieren het nest willen verlaten. Of een jonge havik, die met zijn luide bedelroep zijn ouders wil verleiden om een prooi te brengen. We zien echt van alles.”

De camera’s werden in 2014 voor het eerst geplaatst. Niet alleen omdat het heel leuk is, maar ook omdat de beheerder van het gebied, Staatsbosbeheer, moet weten wat er leeft, vertelt Rob. Of het zeldzaam of kwetsbaar is, hoeveel of hoe weinig exemplaren er van zijn en bij welk soort beheer een kwetsbare diersoort het meest gebaat is. Daarnaast is de directe aanleiding het boek Zoogdieratlas van de Biesbosch. Hierin staan alle zoogdieren van het natuurgebied beschreven. De tekst wordt vergezeld van ruim 130 foto’s.

Ook boswachter Thomas van der Es is blij met het nieuwe boek. Volgens hem verschijnen op de webcambeelden veel mysterieuze dieren, die hij en zijn collegaboswachters nog nooit in het echt gezien hebben. ,,Het is een mooie samenwerking. Wij faciliteren en zij beheren de webcams en de beelden. Voor ons zijn er vaak ook verrassende dingen op te zien.”

Volledig scherm De das gespot op de webcam. © Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

De das

Neem bijvoorbeeld de das. Die is alleen nog maar gezien op de beelden. En het was ook nog eens de eerste in heel Zuid-Holland. Daarbuiten komen ze in Nederland vooral voor op de Veluwe, in de Maasvallei en Zuid-Limburg.

,,Het is logisch dat we de dassen nog niet in het echt gezien hebben, want de Biesbosch is een enorm groot gebied vol geheime plekken waar de das zich makkelijk kan verstoppen. Dat is ook het mooie aan dit natuurgebied: dat we plekken hebben waar mensen niet kunnen komen en dieren lekker hun gang kunnen gaan. Het ging een tijdje heel slecht met de das. Eerst hadden boeren kleine stukjes land waar deze dieren zich gemakkelijk konden verplaatsen. Nu zijn die stukken land veel groter en zijn er veel meer wegen gekomen waardoor de das niet meer kan reizen. Hele populaties zijn daardoor uit elkaar gerukt; ook van andere diersoorten”, weet hij.

,,De das is een echte opportunist. Hij heeft alleen een beetje zand nodig om een burcht te kunnen maken. Hier zitten deze dieren overdag, eigenlijk net als een vos in zijn hol. ’s Nachts komen ze naar boven om voedsel te zoeken.”

Van der Es noemt nog een aantal dieren als voorbeeld. Een paar die hier al leven en die veel mensen hebben gezien, enkele die er wel zitten, maar eigenlijk nooit te zien zijn en eentje die hij het liefste ooit zou willen zien in de Biesbosch.

De Hermelijn

Volledig scherm Hermelijn in de winter. © Shutterstock ,,De hermelijn is echt een zorgenkindje en daarom wil ik hem als eerste noemen. Het is echt vijf voor twaalf voor de hermelijn. We zien hem niet meer verschijnen op beeld en dat is ontzettend jammer. Ik denk dat ik in de afgelopen tien jaar maar één hermelijn heb gezien. Deze dieren zijn specialistische rovers, dus ze zullen niet zomaar bijvoorbeeld een struik met besjes opeten. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze het zwaar hebben. Als er iets verandert in de omgeving, krijgen zij een harde tik. Het leuke aan deze diertjes is dat ze in de winter een witte vacht hebben en in de zomer een bruin/rode. Ze zijn trouwens altijd te herkennen aan het zwarte staarttopje.” Ook Rob Haan hoopt de diertjes ooit nog eens te zien: ,,Ze zijn zo zeldzaam dat we een gat in de lucht springen als we er een zouden signaleren.”

Boommarter

Volledig scherm Een boommarter. © Shutterstock ,,In 2013 zagen mijn collega en ik voor het eerst een boommarter. Ik weet het nog zo goed: het was vrijdag en het beestje liep op het terras bij het Biesbosch Museum Werkendam. Ik geloofde mijn eigen ogen niet want ze komen hier eigenlijk niet voor. Door webcambeelden bleek later dat ze eigenlijk in alle hoeken van de Biesbosch verblijven. De dieren leven in grienden en zijn supergeheimzinnig. De mensen die dit dier ooit gezien hebben, zijn op een hand te tellen en dat terwijl er zoveel zijn. Maar een boommarter in het echt zien is een hoofdprijs hoor. Het is een specialistisch roofdier trouwens. Ze jagen vooral op kleine zoogdieren zoals eekhoorns, muizen en konijnen. Ze zijn heel behendig in klimmen en springen van boom tot boom.”

Vos

Volledig scherm Een vos. © Thomas van der Es ,,De afgelopen jaren neemt het aantal vossen in de regio toe. Deze dieren zijn echte opportunisten en daarom zie je ze veel in de stad; daar is voedsel te vinden. We krijgen regelmatig filmpjes van mensen toegestuurd als ze tussen de flats lopen, maar het blijven mysterieuze dieren, want ze zijn wel schuw. Die verplaatsing van natuur naar stad is te verklaren doordat grauwe ganzen (zijn prooien) tussen de huizen zijn gaan broeden. Daar is het veiliger dan in de bossen. De vos heeft dat door en komt hierheen. Bovendien zijn wij slordig. Kijk naar de McDonald’s op de Staart in Dordrecht. De vos heeft zich gespecialiseerd in die hamburgertjes en komt dan ook regelmatig langs. Maar je moet ze niet voeren hoor, het blijven gewoon roofdieren.”

Wasbeer

Volledig scherm Een wasbeer. © Shutterstock ,,De wasbeer heeft een erg verborgen leefwijze. Maar door die webcams kun je deze mysterieuze dieren toch zien. Dat is grappig, want in het echt hebben wij ’m gewoon nog nooit gezien. En dat is vrij logisch: omdat het dier niet zo kieskeurig is, kan hij lekker blijven zitten waar hij zit. Hij verorbert net zo graag een bessenstruik als visjes of kikkers. Het kan trouwens goed zijn dat we telkens dezelfde wasbeer zien op de webcam. Dat weet je natuurlijk niet. Hoe ze hier zijn gekomen? De dieren zijn ooit in Duitsland illegaal uitgezet voor de jacht. Daarom zitten ze hier; ze zijn gewoon hierheen getrokken. Officieel leven ze in Amerika dus het is behoorlijk speciaal dat de wasberen hier in de Biesbosch te vinden zijn.”

Otter