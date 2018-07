Zendapparatuur van piratenzender uit mast in Biesbosch gehaald

In de Werkendamse Biesbosch is, naar nu blijkt, deze week de zendapparatuur van een piratenzender verwijderd. De apparatuur hing in een hoogspanningsmast. Netbeheerder Tennet bevestigt berichten van de website Totaaltv daarover.

Tennet heeft het Agentschap Telecom geassisteerd bij het ontmantelen van de zender. Volgens Jeroen Brouwers van Tennet is het een typisch vakantiefenomeen. ,,Op vrije dagen en feestdagen is er altijd een stijging te zien. De afgelopen week vonden we er ook drie in het noorden van het land.''

Het illegale radiostation, dat naar verluidt vooral 'Hollandse volksmuziek' uitzendt en luisteraars zou hebben in het hele land, werd het afgelopen weekeinde ontdekt door het Agentschap Telecom. Niet alleen is het plaatsen van illegale zendapparatuur hinderlijk, het is ook ronduit gevaarlijk, aldus Brouwers. Alleen al vanwege de hoogte. ,,Er kan iets of iemand uit de mast vallen.''

Het agentschap heeft al vaker zendinstallaties uit de Biesbosch gehaald. Mogelijk van dezelfde zender. Dit voorjaar nog moesten klimmers de mast in om apparatuur te verwijderen.

Of de radiomaker ook opgespoord en beboet is voor het stiekem uitzenden via de ether is niet bekend. Het gebruik van een radiofrequentie zonder vergunning is verboden, onder meer omdat het andere, legale uitzendingen kan verstoren.

Het verwijderen van illegale apparatuur kan een half uur tot twee uur duren, volgens Tennet. Hoe lang de werkzaamheden in de Biesbosch duurde, is niet duidelijk.