AardBBBeving doet politiek Gelderland trillen op haar grondvesten • Eerste namen Vierdaagsefeesten en Appelpop bekend

UITSLAG VERKIEZINGEN | Welke partijen zijn de grote winnaars? Welke lijden een pijnlijke nederlaag? In dit artikel kun je zien hoe er is gestemd in jouw gemeente.

Bekijk hier alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in de regio.

DREIGBRIEF OVER ELEKTRISCHE AUTO | Een anonieme buurtgenoot van Brenda (23) uit Gouda staat erop dat zij haar elektrische auto ‘eens op tijd van de laadpaal haalt’. Woensdagochtend plofte plots een dreigbrief op haar deurmat in de wijk Korte Akkeren. De Goudse is met stomheid geslagen.,,Ik héb helemaal geen elektrische auto.”



EERSTE NAMEN VIERDAAGSEFEESTEN BEKEND GEMAAKT | Flemming, La Fuente, Paul Elstak, Σtella, Ch!pz en Jannes. De Vierdaagsefeesten starten pas over vier maanden, inmiddels zijn er al tachtig namen vastgelegd.



AUTO BRANDSTOFBRIEVEN AAN GORT GESTAMPT | Er was al zeven keer eerder diesel gestolen uit de hoogwerkers van een bouwbedrijf in Ede. Die avond in juli vorig jaar ging het alarm af. De eigenaren zagen twee jongens wegrennen, hun klem gezette auto achterlatend. ,,Pak de verreiker en stamp die auto aan gort”, riep een van hen tegen zijn zoon. Die pakte de machine, een soort kraanwagen, en deed dat.



MEISJES MISBRUIKT | Op papadagen op de woensdag mochten de buurmeisjes op zijn zolder gamen. Daar ging het volgens het Openbaar Ministerie in twee gevallen flink mis: de 32-jarige man vergreep zich aan de meisjes, terwijl zij bij hem op schoot zaten.

MAARTEN UIT MAFS WEER VRIJGEZEL | Trouwen met een wildvreemde is misschien al een beetje raar, maar dat ook nog eens doen in een populair tv-programma? Maarten te Nijenhuis uit Enschede deed mee aan het in RTL-programma Married at First Sight en heeft er geen seconde spijt van. Hij trouwde met Richelle, maar is al weer vrijgezel. „Ik heb wel verdriet gehad, ja. Ik was helemaal verliefd op haar.”

STADIONKWESTIE OP KOOKPUNT | Het huurconflict over GelreDome heeft opnieuw een kookpunt bereikt. De Amerikaan Coley Parry stelt dat stadioneigenaar Michael van de Kuit een deal met Vitesse torpedeert. Een overeenkomst die 48 uur heeft bestaan, wordt volgens de Amerikaan door de vastgoedondernemer nu ‘ineens’ van tafel geveegd.

ZIEKENHUISPERSONEEL LEGT WERK NEER | De ziekenhuiszorg overeind houden. Dat is voor de medewerkers van het CWZ de belangrijkste reden waarom ze donderdag actie voeren voor een betere cao. Ze staken niet maar vormen in hun lunchpauze een haag van protest voor de hoofdingang van het Nijmeegse ziekenhuis. Ook in andere ziekenhuizen in de regio werd actie gevoerd, zoals in Tiel:

OOK EERSTE NAMEN APPELPOP BEKEND GEMAAKT | Het grootste gratis muziekfestival van Nederland viert begin september zijn dertigste verjaardag en heeft vandaag de eerste tien muziekacts bekendgemaakt die het feestje aan de Waal mee komen vieren.



SCHRIK ZIT ERIN NA FLATBRAND | De grootste schrik is wel verwerkt, maar voor Danny Huiberts en Renate Vermeer blijft het een onwerkelijke gedachte. Ze kunnen na de uitslaande flatbrand van woensdagavond voorlopig niet terug naar hun woning aan de Van der Hagenstraat in Ede. ,,Die brand was zo enorm, zo onwerkelijk. Ik zat op de bank. Eerst zag ik een beetje rook. Een paar minuten later was het overal pikzwart.’’ Lees meer.

Bekijk hier onze nieuws update van vandaag:

