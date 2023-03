Allereerste museumnacht ooit in museumstad Buren

Buren is al een soort openluchtmuseum van zichzelf. Maar de oude stad is sinds kort ook nog eens drie musea rijk. Voor het eerst bundelen ze hun krachten, samen met de Lambertuskerk en molen Prins van Oranje, in de allereerste museumnacht Buren ooit op zaterdag 25 maart.

Mede-organisator Johan Jonkers van museum Buren en Oranje is razend enthousiast: ,,Iedereen wil meedoen, er is nu al veel enthousiasme. Ook bij andere ondernemers. We zijn heel benieuwd, ik hoop ook dat inwoners van Buren zelf eens komen kijken in de mooie musea die hun eigen stad rijk is.’’

Maria van Oranje

Rode draad bij dit gratis te bezoeken evenement is Maria van Oranje, dochter van Willem van Oranje en Anna van Buren. Op elke locatie wordt aandacht besteed aan Maria. Onder andere door Fred Eggink, stadsdichter van Buren. Ook zijn de plaatselijke horeca en verschillende winkels en galeries langer open. Bovendien is er de hele avond vrij vervoer tussen het industrieterrein (museum Visscher Classique) en de stad.

De nalatenschap van Maria van Buren bestaat uit het monumentale voormalig Koninklijk Weeshuis dat sinds de 17e eeuw tot 1972 als zorginstelling voor kinderen heeft gefunctioneerd. Sindsdien is er ook het Marechausseemuseum ondergebracht.

In het oude stadhuis van Buren is sinds 1988 het museum Buren & Oranje gevestigd. Wat ooit begon als een privécollectie is door de jaren heen uitgegroeid tot een museum met een bijzondere collectie over het koningshuis. Het derde museum is het recent geopende Automuseum Visscher Classique. Ook daar is tussen de vele klassieke auto's Maria van Buren zichtbaar.

Kerk en molen

De historische Sint Lambertuskerk in het centrum is de hele avond geopend. Ook is het oude koorgedeelte te zien. Waar Maria van Oranje Nassau, dochter van Willem van Oranje en Anna van Buren en stichter van het Weeshuis, in 1616 werd bijgezet in de tombe.

Ook molen De Prins Van Oranje en de molenwinkel openen de deuren deze avond extra voor alle bezoekers. Ze vertellen daar ook over de aanstaande restauratie. De Burense museumnacht duurt zaterdag van 20.00 uur tot middernacht.

