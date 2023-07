Als ik appelbloesemkever was, ging ik wonen in Nederland

Aantal dodelijke slachtof­fers op schepen vorig jaar flink toegenomen, drie vielen in Brabant

Het aantal dodelijke ongelukken met schepen op de Nederlandse binnenwateren is vorig jaar enorm gestegen. Bij de beroepsvaart en de recreanten vielen in totaal maar liefst 21 dodelijke slachtoffers. De jaren daarvoor lag dit aantal rond de 5. In Brabant vielen er drie dodelijke slachtoffers.