Appelpop beleefde snikhete en relaxte jubileumeditie: ‘Nergens zingen ze zo hard mee als hier’

Brieven van de lezers ‘Johan Derksen waant zich onaantast­baar’

Het begint mij te irriteren wat Johan Derksen allemaal bij Vandaag Inside te berde brengt. De man waant zich onaantastbaar in medialand en meent over alles en iedereen een mening te mogen hebben, en te mogen beledigen. Hoe vaak zegt hij niet ‘Daar heb ik schijt aan’. Hij heeft schijt aan Talpa en aan John de Mol. Als directeur wist ik het wel met deze man, maar ja, hij genereert wel inkomsten voor Talpa. Door veel te vaak op tv te verschijnen is deze man gaan geloven in zichzelf. Dat is een psychologisch fenomeen. Kaag, Blind, Van Gaal, en vele anderen, tot op het bot herhaaldelijk afgekraakt, zouden met een forse glimlach zien dat deze man voorgoed van het scherm verdwijnt.