Appelpop zit erop! Dit was de tweede dag in 15 foto’s

Oud papier inzamelen zonder hulp van verenigin­gen? Dat kan, maar misschien is er toch uitstel nodig

Het is nog onzeker of het wel mogelijk is om verenigingen in het Rivierenland te laten stoppen met het inzamelen van oud papier. Afvalinzamelaar Avri wil af van de samenwerking met de verenigingen. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Tiel pleit inmiddels voor een jaar uitstel.