Auto en busje knallen in volle vaart op elkaar in Herwijnen: één persoon naar het ziekenhuis

Eerste paal voor nieuwbouw het Gilde Vakcollege Techniek gaat eindelijk de grond in

Na jaren van plannen en vergaderen, is het er eindelijk van gekomen: de nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem is gestart. Maandag 8 mei gaat de officiële eerste paal de grond in, al zitten er inmiddels al heel wat op hun plaats.