Auto ramt lantaarnpaal en eindigt in een greppel in Buren, inzittenden nergens te bekennen

West Betuwe op weg naar twintig locaties voor opvang van vluchtelin­gen

In Geldermalsen, Haaften en Beesd komen vier nieuwe locaties voor opvang van vluchtelingen en nieuwkomers in de gemeente West Betuwe. Onder hen zijn ook Oekraïners. Meer locaties zijn nog in onderzoek, maar daarover wordt eerst overlegd met omwonenden.