Automobilist dood bij ernstig ongeluk, twee inzittenden gewond, bestuurder aangehouden

Schieten met, en genieten van, replica’s van de AK-47, shotguns of snipers. Enkele honderden airsoftfanaten kwamen zondagmiddag volop aan hun trekken tijdens een bijeenkomst van de Heavy Recoil Club in het Nationaal Airsoft Centrum in Geldermalsen.