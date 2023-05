Bewolkt weer in West Betuwe vandaag

Troep bij wijkcontai­ners in Gorinchem is vooral gedumpt grofvuil: ‘Dat is zoals verwacht’

Veel van de troep naast de afvalcontainers in Gorinchem is gedumpt grofvuil. Die hoeveelheid is sinds de invoer van het pasjessysteem niet aanzienlijk toegenomen. ,,Maar we krijgen nu veel meer meldingen dat het er ligt.’’