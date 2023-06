Bewolkte dag in West Betuwe

Met video Bijzonder heiligdom uit bronstijd ontdekt, enige in Nederland

Archeologen hebben een bijzondere ontdekking gedaan bij Tiel. Er is bij opgravingen een unieke grafheuvel aangetroffen, à la Stonehenge – het prehistorische bouwwerk van grote, staande stenen in Zuid-Engeland. Volgens archeologen mag de Tielse vondst worden gezien als de eerste kalender van Nederland, zo’n vierduizend jaar oud, waarbij de zon aangaf welke dag het was.