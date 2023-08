Bier tijdens Appelpop (veel) duurder dan andere festivals: ‘Waarom is mijn bier zo f$%king duur?’

ELLENS KLIMAATTOCHT Tussen de windmolens en zonnepane­len op zoek naar natuur: hoeveel leven is hier nog?

Hoe zit het eigenlijk met de gevolgen van de klimaatverandering in onze eigen leefomgeving? Journalist Ellen Willems loopt een half jaar met haar hond Mick een klimaattocht door het gebied van De Gelderlander en legt vast wat ze ziet en hoort. Dit is etappe 17, door de West Betuwe: van de verticale zonnepanelen tussen de schapen naar een ‘energielandschap’ in de oksel van twee snelwegen.