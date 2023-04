Bij brasserie Streek in Culemborg is de bruisende gastvrouw beter dan het eten

Statushou­ders in Geldermal­sen eerst naar wooncom­plex als tussenstap naar huurhuis

In het voormalige woonzorgcomplex Gerdina's Hof in Geldermalsen komt een groep Oekraïense vluchtelingen én statushoudende asielzoekers te wonen. Voor die laatste groep is het een tussenoplossing: zij moeten later in een regulier huurhuis in de gemeente West Betuwe gaan wonen.