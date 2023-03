Bijna veilig achter nieuwe Waaldijk

Allereer­ste museum­nacht ooit in museumstad Buren

Buren is al een soort openluchtmuseum van zichzelf. Maar de oude stad is sinds kort ook nog eens drie musea rijk. Voor het eerst bundelen ze hun krachten, samen met de Lambertuskerk en molen Prins van Oranje, in de allereerste museumnacht Buren ooit op zaterdag 25 maart.