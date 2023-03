Boerenschuren Tielsestraat Eck en Wiel maken plaats voor huizen

De enorme verkiezingswinst van BBB ten spijt: het aantal boerenbedrijven in Nederland zal de komende jaren blijven afnemen. Maar wel in goed overleg met de stoppende boeren, zoals nu langs de Tielseweg in Eck en Wiel gebeurt.

Deze week stemt de Burense gemeenteraad zeer waarschijnlijk in met een plan om de bouw van twee woningen toe te staan op het perceel van een voormalige melkveehouderij aan de Tielsestraat in Eck en Wiel, bij de zuidelijke entree van dorp. Het bedrijf is een paar jaar geleden al gestopt met agrarische activiteiten. Het bestond uit een vrijstaande agrarische bedrijfswoning met een grote stal voor schapen en rundvee, een aangebouwde kapschuur, een voormalige rundveestalling die dienst deed als hooi-, stro- en machineberging, een halfopen kapschuur en een aangebouwde loods. Inmiddels is de bebouwing met uitzondering van de bedrijfswoning gesloopt.

Omwonenden positief

Het plan is door omwonenden positief ontvangen. De eigenaar van het perceel is langsgegaan bij alle omwonenden en die hebben aangegeven dat ze blij zijn dat de oude schuren, met asbesthoudende daken, plaats maken voor een extra woning. Er is geen enkel bezwaar ingediend en ook de gemeenteraad had bij een voorbespreking geen problemen met het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen.

Oude schuren slopen

Er is binnen de Regio Rivierenland een regeling Verwijderen Agrarische Bedrijfsbouwing afgesproken. Die maakt het mogelijk voor stoppende boeren om oude schuren te slopen en in ruil daarvoor een nieuwe extra woning te bouwen. Het idee daarbij is dat het boeren de kans geeft om rendabel hun bedrijf te kunnen stoppen en tegelijkertijd het landschap te verfraaien door het verwijderen van grote oudere schuren, die vaak ook nog, zoals hier in Eck en Wiel, asbest bevatten.

De gemeente Buren, doorgaans zuinig op haar boerenbedrijven, heeft al vaker ingestemd met soortgelijke afspraken. Wethouder Pieter Neven heeft aangegeven dat dit soort regelingen ’kansen geven om een vitaal platteland te behouden’. Leegstaande schuren ontsieren het landschap en hebben elders ook wel ruimte geboden aan criminele (drugslab)activiteiten.

Minder uitstoot

De huidige bedrijfswoning zal iets noordelijker op het perceel worden herbouwd als burgerwoning en er komt één woning bij. Er komt veel minder bebouwing op het terrein dan er in het verleden heeft gestaan.

Als de gemeenteraad instemt, kan er nog bezwaar worden aangetekend. Dat wordt niet verwacht, zodat de werkzaamheden dan in mei kunnen beginnen. Het beëindigen van het melkveebedrijf heeft een gunstig effect op de uitstoot van allerlei stoffen en zorgt ook voor minder verkeer met vrachtwagens.

