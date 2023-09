‘Stress: heb ik alles wel aangeslagen of heb ik juist dingen dubbel gescand?’

Waarvan Akte De bank wil de boerderij van Jan wel financie­ren, maar de hypotheek moet binnen een half jaar zijn afgelost

Jan is de oudste en moet de boerderij overnemen, maar de bank heeft er geen vertrouwen in. Hij moet de hypotheek binnen een half jaar aflossen. Riskant. Journalist Johan Nebbeling tekent waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk op in de rubriek Waarvan Akte.