Buren gaat nu tóch meepraten over Energiepark A15

Te veel aan wiet was níet in Tielse coffeeshop, maar in andere panden én in tas van leveran­cier op straat

Coffeeshop Cobra in Tiel had niet te veel wiet ín de zaak liggen, tijdens een politie-inval. Het is daarom zeer twijfelachtig of de voorgenomen gedwongen sluiting door de gemeente Tiel doorgaat.