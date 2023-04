Buren houdt ondanks angst voor claim deur dicht voor nieuwe Knorhof

Deze pianist combineert Franz Liszt met Tom en Jerry in het Concertge­bouw én de Gelderland­fa­briek

Als kind was hij dol op de tekenfilms met Tom en Jerry, nu treedt klassiek pianist Martin Oei (27) zelfs op met het dartele duo. In zijn programma Tom & Jerry in de Tuin der Lusten combineert hij muziek met film en voordat hij optreedt in het Concertgebouw, is hij 23 april in de Gelderlandfabriek in zijn vroegere woonplaats Culemborg.