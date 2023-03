Buren: ook volwassenen met laag inkomen moeten kunnen sporten en musiceren

Opknappen of een nieuw zwembad? Caribabad kampt met verborgen gebreken zoals lekkage en betonrot

Opknappen of een nieuw zwembad? Het Caribabad in Gorinchem heeft te kampen met lekkages in de kelder, betonrot en corrosie in de stalen kolommen. ,,Geen verrassing, maar het herstellen ervan vraagt om zeer ingrijpende maatregelen.’’