Buren ruimt wirwar aan verkeersborden op; automobilisten hebben niet eens tijd ze te bekijken

LEZERSBRIEVEN Lezers kritisch over PFAS in zwemwater, herrie van een tuinterras en gedoe om laadpalen

Dat de vervuiling met PFAS in de Drechtsteden overal opduikt, nu ook in recreatieplassen is dan wel geen verrassing voor velen, maar wel voor lezers reden om nog eens in de pen te klimmen en hun verontwaardiging te uitten. Maar ook een muziekschool die verdwijnt, gedoe om een tuinterras in Dordt en laadpalen in Gorinchem zorgen voor, soms pittige, lezersreacties.