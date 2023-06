Buren spaart en heeft geen geld voor nieuwe dingen

Actie vereist: vier op tien 85-plus­sers hebben geen passende woning

Liefst vier op de tien 85-plussers in de gemeente West Betuwe wonen in een niet voor hen geschikte woning. Soms veel te ruim, soms juist zo krap dat er geen plek is voor rolstoelen. Of trappen een obstakel zijn. Ook voor andere doelgroepen die extra zorg nodig hebben in West Betuwe is veel werk aan de winkel om te zorgen voor passend onderdak.