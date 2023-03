Christiaan Perrier gaat bij SVS’65 eindelijk met zijn beste maat voetballen: ‘Hij wacht al 15 jaar op mij’

Maarten de Fockert hervindt voetbalple­zier bij SteDoCo: ‘Studie en podcast, ik zit in een heerlijk ritme’

Doelman Maarten de Fockert (28) heeft na een mindere periode in het betaalde voetbal bij zaterdag-derdedivisionist SteDoCo het plezier in het spel helemaal terug. ,,Ik kijk extreem positief om naar de periode die ik hier in Hoornaar achter mij heb liggen.’’