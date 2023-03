Commerciële bureaus verdienen grof geld aan WOZ-bezwaren in de Betuwe: ‘Wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt’

Het is een trend die in heel Nederland te zien is: inwoners schrikken van de WOZ-waarde die hun gemeente aan hun woning toekent voor de onroerendzaakbelasting. Steeds vaker gaan ze in zee met bureaus die aanbieden namens hen ‘gratis’ bezwaar te maken. Inwoners hoeven hen alleen te betalen als de WOZ-waarde door het bezwaar omlaag gaat, zo is de aanbieding. Gemeenten moeten de bureaus een procesvergoeding betalen, zo is de regel nu.

En dat loopt in de papieren. De gemeente West Betuwe was alleen al in 2022 69.268 euro kwijt was aan wat zij NCNP-bureaus (no cure no pay, red.) noemt: bedrijven die namens burgers bezwaar maken tegen een WOZ-waarde. Dat is het hoogste bedrag in de afgelopen vijf jaar. Van de 618 bezwaren in West Betuwe in 2022 werd iets meer dan een derde (214 stuks) ingediend door zulke bureaus.



Ook in Culemborg (118 van de 379) en Tiel (145 van de 380) namen de bureaus een aanzienlijk deel van de bezwaren voor hun rekening. Culemborg keerde in 2022 bijna 39.000 euro uit en Tiel meer dan 37.000.