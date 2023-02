Crisis bij GGD Noord- en Oost-Gelderland • Verdachte dodelijke schietpartij aangehouden

VERDACHTE LUCKY (49) VAN FATALE SCHIETPARTIJ ZWIJNDRECHT AANGEHOUDEN | De 49-jarige Minh Nghia V., die op klaarlichte dag zijn ex-vriendin Anneke (38) en voormalig schoonmoeder Michel (66) neerschoot op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, is opgepakt door de politie. Agenten troffen de moordverdachte rond 12.30 uur aan op de Kethelbrug in Schiedam, na een tip van een oplettende burger.

VETROUWENSCRISIS BIJ GGD IN GELDERLAND | De afdeling infectieziektenbestrijding (IZB) van GGD Noord- en Oost-Gelderland ligt plat. Dat komt door een vertrouwenscrisis tussen het management en de afdeling. Artsen en verpleegkundigen zijn geschorst, vertrokken of zitten ziek thuis.

MEEST GESTOORDE ROTONDE | Dat het Keizer Karelplein in Nijmegen een bijzondere rotonde is, weten de inwoners van de stad al jaren. Maar toen de Amsterdamse cabaretier Peter Pannekoek de afgelopen dagen in Nijmegen optrad, wist hij echt niet wat hij zag: ‘Het Keizer Karelplein is de meest gestoorde rotonde van Nederland’

VOOR ZOË WAS EUTHANASIE DE ENIGE OPTIE | Op 23 februari 2023 om 13.30 uur stopte Zoë van Beek (27) met leven. Vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden koos zij voor euthanasie. In een interview een week voor haar dood wil ze afrekenen met de vooroordelen die er over deze groep patiënten bestaan.,,Het leven dat ik leid, is ondraaglijk.’’

25-JARIGE MAN UIT ZEVENAAR ZWAARGEWOND AANGETROFFEN BIJ ROTONDE | Een jongeman op een scooter is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond aangetroffen bij een rotonde op de Hengelderweg in Didam. Hij kwam door onbekende redenen ten val. Een traumahelikopter rukte uit om zorg te verlenen.

HET IS STIL OP DE PRIKLOCATIES | Per vaccinatielocatie van de GGD komen nog gemiddeld enkele tientallen mensen per week een coronaprik halen. De GGD’s moeten klaarstaan om 100.000 prikken per week te zetten, maar afgelopen week kwamen nog geen tienduizend mensen opdagen. Het ministerie van VWS zegt daar met goede reden aan vast te houden.

FAILLIETE TURKSE TROUWHAL LAAT TONNEN SCHULD ACHTER | De Turkse trouwhal Ala Royal Weddings in Druten die vorige maand failliet werd verklaard, laat een schuld van tonnen achter. Ook is een eventuele doorstart van de trouwlocatie van de baan. De toekomst van het grote pand is onduidelijk.

GROEP NATUURVRIJWILLIGERS BELANDT IN WATER DOOR OMGESLAGEN TREKPONT | In natuurgebied Beningerslikken bij Zuidland is zaterdagochtend rond 9.30 uur een trekpontje omgeslagen. Op de pont bevonden zich zo’n 25 natuurvrijwilligers, die inmiddels allemaal uit het water zijn. Eén persoon is er slecht aan toe en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

CABARETVOORSTELLING LOOPT UIT DE HAND | Grappen die niet aanslaan bij het publiek, het is de nachtmerrie van iedere cabaretier. Wart Kamps kreeg het onlangs in Duiven echter nóg zwaarder te verduren. Zijn show werd zelfs stilgelegd toen het merendeel van het publiek al naar huis was gegaan. ,,Het was zó slecht, dat ik dacht: dit kan niet meer.”

‘ZIT JE DAAR IN JE NAKIE IN EEN KALE KAMER, MET EEN CAMERA IN DE HOEK’ ANDREA ZAT OPGESLOTEN IN HARREVELD | Het klinkt bijna vreemd uit haar mond: „Ik heb zin in de toekomst.” Andrea Koelewijn (17) lacht. Een echte lach. Na bijna zes jaar ‘jeugdzorg’ - grotendeels in gesloten instellingen als Harreveld - voelt ze zich bevrijd. En strijdvaardig. „De gesloten jeugdzorg moet stoppen.”

JILDA SCHILDERT EEN VAN GOGH IN HET TRAPPENHUIS VAN EEN ARNHEMSE FLAT | In de Du Soleil-flat in Arnhem staat de 12-jarige Jilda Ozdemir dagelijks te schilderen. Ze maakt het wereldberoemde schilderij ‘De Sterrennacht’ van Vincent van Gogh na. Ondanks Jilda’s jonge leeftijd is ze enorm onder de indruk van zijn werk. ,,Hij is mijn grote voorbeeld.”

