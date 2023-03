Culemborg daagt ‘buur’ Buren uit voor wedstrijdje tegelwippen

Op 21 maart is het NK tegelwippen van start gegaan. Het maakt deel uit van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’ Deze landelijke actie bestaat sinds 2020 en heeft als doel de verstening in stedelijk gebied tegen te gaan en meer groen in de straten en tuinen te krijgen. Een welkome verandering in het kader van de klimaatverandering met zowel meer extreme droogte als regenachtige periodes.