Dauwtrappers houden te voet rond Buren tradities in ere: ‘Zeven uur is voor ons vroeg genoeg’

Met video Kunstgras opknippen en leegschud­den: ‘Eigenlijk is elk van de ongeveer driedui­zend velden uniek’

Lekker handig zo’n kunstgrasveld, maar wat doe je er als sportclub of gemeente mee als na een jaar of tien vervanging noodzakelijk wordt? Op de vrachtwagen naar Tiel, waar Re-Match de mat via een ingenieus recyclingsproces milieuvriendelijk terugbrengt naar herbruikbare grondstoffen. Hoe versleten kunstgras terugkeert als woningbouwzand, geluiddempende wand of verkeerspaal.