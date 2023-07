De Beurs Buiten gaat gewoon door: ‘In geval van nood schuilen in de kerk’

Het nieuwe festival De Beurs Buiten in Tiel heeft al twee succesvolle dagen achter de rug. Organisator Casper van Hesteren gaat ervan uit dat dag drie ook een succes wordt. ,,Ik denk dat het in Tiel wel meevalt met het noodweer", zegt Van Hesteren. ,,En in geval van nood hebben we de kerk als schuilplaats.”