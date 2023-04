De naam en kleuren van de nieuwe fusieclub? Van Steijn (Rhelico) en Frehe (Beesd) hebben wel een voorkeur

Gelderland eist snel duidelijk­heid over 120 vliegtui­gen per dag boven provincie én wil berekenin­gen stikstof

Gelderland wil snel meer duidelijkheid over de aangekondigde vierde aanvliegroute naar Schiphol. Die route komt deels over Gelderland te liggen, maar nog altijd zijn veel details niet duidelijk. Gelderland, dat worstelt met de stikstofcrisis, vind het bovendien onbestaanbaar dat niet bekend is hoeveel stikstof deze vliegtuigen op de provincie neer laten dwarrelen.