De Waaldijk wordt afgegraven, om sterker terug te keren

Gastrans­port­lei­ding naar steenfa­briek Haaften gaat dieper onder de dijk

Een gastransportleiding in Haaften moet verlegd worden en dieper in de Betuwse klei komen te liggen vanwege de dijkverzwaring. Maar er is slechts één klant op aangesloten, de steenfabriek van Wienerberger in de Crobsche Waard.