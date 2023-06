Debby en Janna hebben veel te bespreken in de zon: ‘Onze ontmoeting is de verrassing van de dag’

Fietser met spoed naar het ziekenhuis na botsing met auto in Geldermal­sen

Een fietser is zaterdagochtend aan de Meersteeg in Geldermalsen in botsing gekomen met een automobilist. De vrouw raakte daarbij gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.