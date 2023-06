Dijkaanpak zorgt voor drukke tijden bij vrijwilligers klompenpaden: ‘Ook met aanpassingen de moeite waard’

column De haan kukelde door tot zeven uur, dus veel slaap was het niet

Ik ben moe, erg moe, want de buren hebben een nieuwe haan. Ik weet niet welke buren, maar vanaf vier uur in de ochtend klinkt het alsof die haan op onze vensterbank vol enthousiasme de dag aan het begroeten is, dus ik denk dat het buren zijn die dichtbij wonen.