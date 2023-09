Directeur Lingecollege op non-actief, andere directeur mag zich niet meer laten zien

Poncho of zonnebril? Dit wordt het weer op Appelpop

Modderbruin met een grasgroen accent: het maakte vorig jaar eigenlijk niet uit of je Louboutins of afgetrapte stappers aan had naar Appelpop, want veel schoenen zagen er na een paar meter banjeren precies hetzelfde uit. De regen deed het grasveld geen goed. Maar lees vooral verder, want dit jaar wordt het beter: veel beter.