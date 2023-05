Dode en drie gewonden bij ernstig ongeluk in Ophemert: ‘Was een forse klap’

Afvalheld Adrie haalt al 50 jaar het oud papier op in Leerdam: ‘Ik ben goed voor 30 zeecontai­ners per jaar’

Zo’n gezicht dat onlosmakelijk verbonden is met een dorp of stad. En onmogelijk is weg te denken uit het straatbeeld. Leerdam heeft ook zo iemand: Adrie van Felius, die al een halve eeuw op de bakfiets door de Lingestad trapt om het oud papier op te halen. ,,Als ik stop is het binnen de kortste keren een rotzooitje in de stad.”