Drie 17-jarige jongens aangehouden voor ‘kopschoppen’ van 18-jarige in Leerdam

Even geen nieuwe plannen in Zaltbommel; eerst moet de plank leeg

ZALTBOMMEL - De ambitieuze plannen vliegen je in Zaltbommel normaal gesproken om de oren. Maar nu even niet. De gemeente maakt pas op de plaats. Niet vanwege de centen, maar omdat de ambtenaren het anders niet meer kunnen bijbenen. ,,We gaan eerst afmaken wat we hebben.”